Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista Lautaro Martinez. In Spagna parlano di una offerta clamorosa da parte del Barcellona

Stando al ‘Corriere dello Sport’ l’Inter dovrà mettere a segno una cessione importante entro la fine del prossimo mese di giugno per ammortizzare il passivo di bilancio che potrebbe essere di circa 130 milioni di euro. Proprio una offerta di tale portata, compreso il cartellino di un calciatore, dovrebbe arrivare a breve per Lautaro Martinez. Mittente, il Barcellona targato Laporta, che con l’acquisto del ‘Toro’ vorrebbe provare a convincere Messi a rinnovare il contratto in scadenza e quindi a restare in maglia blaugrana. Il numero dieci nerazzurro, come noto, è da tempo una richiesta esplicita del fuoriclasse di Rosario.

Calciomercato Inter, 120 milioni per Lautaro Martinez: ma c’è un ostacolo

Lautaro è in procinto di rinnovare fino al 2024, ma per motivi di bilancio l’Inter potrebbe darlo via di fronte a una proposta importante. A tal proposito, stando a ‘todofichajes.com’, il Barça sarebbe pronto a mettere sul tavolo 50 milioni di euro cash più il cartellino di Antoine Griezmann, che i catalani valutano sui 70 milioni. L’offerta sarebbe quindi di complessivi 120 milioni di euro e permetterebbe a entrambe di registrare due maxi plusvalenze. Il campione francese piace all’Inter, tuttavia va considerato l’ostacolo ingaggio: in Spagna percepisce ben 18 milioni di euro netti, una cifra folle che la società di viale della Liberazione – come tante altre al mondo – non possono assolutamente permettersi.