Verso Bologna-Inter, Conte ritrova Vidal ma perde due giocatori

Doppio forfait in casa Inter prima della partenza per Bologna, dove domani sera i nerazzurri affronteranno la formazione dell’ex Mihajlovic nel match valevole per la 29esima giornata di Serie A.

Bologna-Inter: out Kolarov e Perisic, sorpresa Vidal

Non sono partiti alla volta dell’Emilia né Kolarov né – soprattutto – Ivan Perisic. Come riporta ‘Sky Sport’, entrambi sono alle prese con un affaticamento muscolare. Per rimpiazzare il croato potrebbe avere la meglio Darmian su Young. A sorpresa, invece, nella truppa nerazzurra è presente Arturo Vidal. Il cileno ha bruciato tutte le tappe tornando con largo anticipo dall’intervento al menisco. Per lui, comunque, quasi sicuramente panchina.