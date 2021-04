Bologna-Inter: tante assenze presenti per i padroni di casa che non dovranno fare a meno soltanto di Rodrigo Palacio. Tutti i convocati

Alla vigilia di Bologna-Inter, sono stati resi noti i convocati della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic per il match in programma domani allo stadio ‘Dall’Ara’ alle ore 20.45. Il tecnico serbo, difatti, non recupererà Mbaye, e saranno fuori pure Skorupski, Hickey e Santander, non convocato pure Medel. Non solo Rodrigo Palacio quindi, tanti gli assenti per il club emiliano che dovrà stringere i denti contro la prima della classe. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Bologna-Inter: tutti i convocati di Mihajlovic