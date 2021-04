Calciomercato Inter: pare che i nerazzurri debbano rinunciare ad un affare a centrocampo con il giocatore che dovrebbe lasciare anche l’Europa

Uno dei reparti che all’Inter vogliono migliorare maggiormente è quello del centrocampo. A fronte di ottimi titolari come Brozovic, Barella ed Eriksen infatti le riserve non sembrano essere altrettanto all’altezza. Proprio per questo, Marotta e soci stanno pensando ad acquistare un giocatore in grado di aggiungere qualcosa in più alla ‘Beneamata’ come, ad esempio, Lucas Torreira che però è fortemente intenzionato a lasciare l’Europa. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lucas Torreira al Boca Juniors: il motivo della decisione finale

Lucas Torreira, in prestito all’Atletico Madrid e di proprietà dell’Arsenal, è un giocatore che piace da tempo a tanti club tra cui l’Inter. Difficile, però, che possa trasferirsi in qualsiasi altro club europeo da qui ai prossimi anni. La sua volontà, infatti, è quello di lasciare il ‘Vecchio Continente’ per approdare in Argentina al Boca Juniors. Il motivo principale, come spiegato da lui stesso ai microfoni di ‘ESPN F90’, è la tragica morte della madre scomparsa causa Covid:

“La notte in cui è morta mia madre, all’alba mi hanno chiamato dall’ospedale e uno dei primi a cui ho scritto è stato il mio agente: gli ho detto che non volevo più giocare in Europa ma nel Boca Juniors”.

Il centrocampista uruguaiano in questa stagione ha trovato poco spazio. Con il contratto, che lo lega all’Arsenal, in scadenza a giugno, la sua speranza è proprio quella di poter tornare al più presto in Sud America soprattutto per stare vicino alla sua famiglia in questo momento difficile.