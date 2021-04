Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di Damsgaard, giovane e talentuoso jolly della Sampdoria

Rumors di calciomercato parlano chiaro: anche l’Inter è sulle tracce di Mikkel Damsgaard. Il ventenne danese è una delle grandi rivelazioni della Serie A in corso. Acquistato dalla Sampdoria nella scorsa finestra estiva di mercato per circa 6,5 milioni di euro, il classe 2000 sa ricoprire almeno tre ruoli: mezz’ala, esterno e trequartista. Grande gamba, uno che non molla mai, il numero 38 dei blucerchiati piace sicuramente anche ad Antonio Conte e sarebbe un innesto importante sia per il presente che per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente Provod: “Giocatore incredibile. Inter? Vi spiego”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Inter, sondaggio in casa United: le ultime sulla difesa

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Damsgaard: le cifre

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Cresciuto ed esplodo in Patria nel Nordsjaelland, Damsgaard è ovviamente sul taccuino di tanti altri club europei. Anche della Juventus, chiamata in estate a un ringiovanimento della rosa oggi a disposizione di Andrea Pirlo. Per battere la concorrenza estera e quella rappresentata dai bianconeri, Marotta e soci dovrebbero investire sui 20 milioni di euro, o qualcosa in meno se la Sampdoria – con la quale i rapporti sono eccellenti – dovesse accettare l’inserimento nell’affare di una contropartita tecnica.