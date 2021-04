Marchegiani: “In questo momento l’Inter ha trovato un equilibrio che è invidiabile”

Inter, l’ex portiere Luca Marchegiani, dopo l’importante vittoria della squadra di Antonio Conte contro il Bologna aumenta il suo vantaggio su Milan e Juve, ha voluto esaltare la formazione meneghina

INTER MARCHEGIANI DICHIARAZIONI/ L’ex portiere Luca Marchegiani, che ha militato nel Brescia, nel Torino e nel Chievo, ma la maggior parte della carriera l’ha vissuta a Roma con la Lazio, ha partecipato, come gli capita spesso, alla discussione su Sky Sport durante il programma ‘Sky Calcio Show’. L’ex estremo difensore, ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto e sul campionato italiano, al termine della partita tra Bologna e Inter che ha permesso alla formazione di Antonio Conte, grazie alla vittoria per 1-0 gol del solito Romelu Lukaku, di aumentare ulteriormente il vantaggio su Milan e Juve che hanno pareggiato.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “La sensazione è che difendano consapevoli della loro forza, con la sensazione che prima o poi il gol a favore arriva. In questo momento l’Inter ha trovato un equilibrio che è invidiabile. La fisionomia di squadra secondo me in questo momento è invidiabile per i giocatori che ha a disposizione Conte“.