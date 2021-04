Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto Hakimi e la notizia che parla di un tentativo immediato di strapparlo ai nerazzurri da parte di una big inglese

Non ha brillato a Bologna, ma Hakimi rimane uno dei punti di forza dell’Inter di Antonio Conte sempre più viù vicina al diciannovesimo scudetto della sua storia. Ma anche il più corteggiato sul calciomercato, con i club della Premier che nelle ultime settimane hanno preso il sopravvento. Su tutti l’Arsenal, alla ricerca di un sostituto di Hector Bellerin. Il terzino spagnolo vuole lasciare Londra al termine della stagione, su di lui mezza Europa tra cui la Juventus, anche se i bianconeri difficilmente parteciperanno all’asta che dovrebbe partire da una base di 30 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Hakimi subito: l’Arsenal vuole chiudere!

Secondo ‘As’ l’Arsenal è pronta a un assalto immediato per il cartellino del laterale marocchino che i nerazzurri, secondo il quotidiano spagnolo, valutano 50 milioni di euro (considerati i bonus, appena 5 milioni in più di quanto è costato) e che potrebbero essere costretti a cedere vista la precaria situazione finanziaria. Proprio per questo motivo i ‘Gunners’ hanno intenzione di accelerare e chiudere quanto prima, meglio se subito l’operazione. Ostacolo? Non l’Inter, ma il Real Madrid che ha su Hakimi un diritto di prelazione in caso di vendita