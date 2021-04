Calciomercato Inter: secondo le ultime indiscrezioni in estate potrebbe andare in scena uno scambio già tentato dai nerazzurri qualche anno fa

Non è un segreto che l’Inter ammiri Paulo Dybala, uno dei tanti giocatori decisivi del dominio quasi decennale della Juventus in Italia. Il centravanti argentino, che in questa stagione sta faticando ad imporsi da titolare nella squadra allenata da Andrea Pirlo causa Covid e infortuni vari, piace moltissimo all’ad Beppe Marotta che pur di portarlo in nerazzurro sarebbe disposto ad aspettare il 2022, anno in cui l’attaccante sudamericano andrà in scadenza di contratto con la ‘Vecchia Signora’: adesso, però, pare possibile un approdo del numero 10 bianconero al Psg. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio Icardi-Dybala: Psg e Juventus ci provano

L’Inter ci provò nel 2019 ma non andò a buon fine, adesso lo tentano Psg e Juventus. Secondo ‘Tuttosport’, fra le due parti sarebbe in atto un super scambio fra attaccanti argentini; da una parte Mauro Icardi, dall’altra Paulo Dybala. I due club, così facendo, potrebbero ipervalutare i cartellini di entrambi ottenendo così due super plusvalenze.

Si parla infatti di uno scambio alla pari da non meno di 70 milioni di euro. Operazione non facile ma non improbabile. I buoni rapporti fra i due club e l’età dei due giocatori, entrambi classe 1993, sono punti a favore della trattativa. La volontà di Icardi di tornare in Italia e di Dybala, in caso di separazione dai bianconeri, di provare una nuova esperienza nel calcio che conta potrebbero fare il resto.