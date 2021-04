Calciomercato Inter: niente Romelu Lukaku, il vero obiettivo in attacco del Real Madrid di Zidane è un altro nerazzurro. I dettagli

Nelle ultime settimane, sono aumentate le voci riguardanti un possibile approdo di Romelu Lukaku al Real Madrid. Il centravanti belga, da quando gioca nell’Inter, ha attirato le attenzioni di molti top club in Spagna (dove piace anche al Barcellona) ma pure in Inghilterra (Manchester City e Chelsea le pretendenti principali). Nelle ultime ore, però, Zidane e soci pare siano interessati ad un altro attaccante nerazzurro: Lautaro Martinez. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, addio Lautaro e ‘beffa’ al Milan: i dettagli

Altro che Romelu Lukaku, il Real Madrid vorrebbe puntare tutto su Lautaro Martinez per il futuro. Il centravanti argentino, che a quanto pare ha davvero rotto con gli storici agente Yaque e Zarate (la procura dovrebbe per ora passare al papà), accetterebbe uno stipendio meno importante del belga e in più ha soli 23 anni; ciò significa che i ‘Blancos’ avrebbero in mano un giocatore più giovane e di prospettiva rispetto all’ex Manchester United. Ma non solo. Lautaro sarebbe anche più adattabile di Lukaku al fianco di un attaccante dalle caratteristiche di Benzema o eventualmente di Haaland.

Le ‘Merengues’ sarebbero pronte ad offrire per il giocatore nerazzurro 45 milioni di euro più il cartellino di un titolarissimo del calibro di Courtois che attualmente prende 6 milioni netti, uno stipendio decisamente alla portata di Suning. Il portiere ‘Blanco’, poi, potrebbe essere convinto a venire a Milano da ‘Big Rom’, suo connazionale nonché capitano nel Belgio. L’Inter, grazie a questa operazione, risolverebbe il problema riguardante il post Handanovic mettendo nei guai il Milan considerato che, per il dopo Courtois, il Real Madrid proverebbe a portare in Spagna Donnarumma a costo zero (il portiere rossonero è attualmente in scadenza di contratto).