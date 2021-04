Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni dell’ex tecnico di Stefano Sensi. Il centrocampista è tornato da poco a pieno regime dopo l’ennesimo guaio fisico

Conte punta ancora su Stefano Sensi, ma non a tal punto da considerarlo un titolare. Questo perché nell’ultimo anno e mezzo il centrocampista umbro ha palesato una fragilità psico-fisica imbarazzante e allarmante, costringendo il tecnico – che all’inizio della scorsa stagione considerava l’ex Sassuolo un perno insostituibile della squadra – ad accantonarlo in favore prima di Barella e adesso di Christian Eriksen. Non è un caso quindi l’uscita di notizie circa un suo possibile addio a fine stagione, o di un semplice arrivederci dato che la società di viale della Liberazione prenderebbe in considerazione pure il semplice prestito.

Il ‘consiglio’ a Sensi: “Lascia l’Inter e la Serie A”

A proposito di partenza dall’Inter, fanno rumore le dichiarazioni rilasciate a ‘Tuttosport’ da Fernando de Argila, ex tecnico nonché primo ‘maestro’ di Sensi al San Marino: “Per esplodere, Stefano deve fare una scelta: andare via dall’Italia – le sue parole al quotidiano torinese – Giocando con continuità in un altro campionato può diventare come Xavi o Iniesta. E’ uno da Pallone d’Oro… Per il suo futuro, quindi, è meglio che lasci la Serie A”.