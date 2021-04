Colonnese: “Sanchez è tornato ad essere il calciatore decisivo visto in passato”

Inter, l’ex difensore Francesco ‘Ciccio’ Colonnese ha voluto dare il suo parere sia su Alexis Sanchez che sulla sfida di domani sera valida per la 28esima giornata di campionato allo stadio Giuseppe Meazza tra la squadra di Conte e quella di De Zerbi

INTER COLONNESE INTERVISTA/ L’ex difensore nerazzurro Francesco ‘Ciccio’ Colonnese, è stato intervistato da Sky Sport. L’ex calciatore ha voluto far notare il grande miglioramento e l’importanza per l’Inter di un giocatore come Alexis Sanchez. Queste le sue parole in merito: “Nel momento in cui ha trovato continuità di condizione fisica è tornato ad essere il calciatore decisivo visto in passato. Avere un’alternativa di questo spessore è un’arma in più per l’Inter: è un titolatissimo che fa la differenza con velocità, gol e aiuto in fase difensiva. È molto utile, se dovesse giocare con il Sassuolo sarebbe una dimostrazione del fatto che Conte vuole valorizzare anche le alternative quando c’è la possibilità di farlo”. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Interlive.it | Quattro innesti e due priorità: possibile ritorno di fiamma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio

Gli hanno fatto notare che la squadra nerazzurra non vince al Meazza contro il Sassuolo dal 2014, poi tre sconfitte e quattro pareggi e l’ex difensore ha detto: “I numeri dicono questo, ma ‘l’Inter 2′ è partita proprio nella gara di andata contro il Sassuolo ed ora ha trovato continuità. Penso che in casa contro i neroverdi in passato, anche se ha fatto ottime gare, ha avuto cali di concentrazione fatali. Problemi che non sta avendo in questo periodo. L’Inter studierà bene la partita per evitare che avvenga il fraseggio tipico della squadra di De Zerbi. Ora l’Inter vede lo scudetto vicino e si difende in maniera aggressiva: quando si vedono le partite si vede una squadra molto corta che concede poco. È una squadra cinica e concreta, la più completa del campionato”.