Inter-Sassuolo: riscopriamo i prossimi avversari della squadra di Conte alla vigilia della ventinovesima giornata del campionato di Serie A

L’Inter è ripartita nel migliore dei modi dopo la sosta delle nazionali grazie alla vittoria raggiunta in trasferta contro il Bologna (0-1). Domani, però, i nerazzurri affronteranno il Sassuolo che ha tanta voglia di fare punti dopo le ultime complicate partite della squadra allenata da De Zerbi. In attesa della partita che andrà in scena a ‘San Siro’, facciamo il punto della situazione sugli emiliani.

Inter-Sassuolo, scopriamo il momento di forma degli emiliani

Attualmente 9° in campionato, il Sassuolo non sta vivendo il miglior momento dell’anno. Nelle ultime cinque partite di campionato, è arrivata soltanto una vittoria. Poi due pareggi e due sconfitte. Esattamente come il Bologna, quindi, pure la squadra di De Zerbi ha bisogno di fare punti, anche se le tante assenze non aiutano il tecnico italiano. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Sassuolo, punti deboli e punti di forza: ecco la squadra di mister De Zerbi

Punti di forza: anche con tanti assenti, non è per niente una squadra da sottovalutare. Cinici e in grado di rimontare svantaggi importanti, il Sassuolo dispone di giocatori in grado di fare malissimo alle difese avversarie.

Punti deboli: non tutto è rosa e fiori però. La squadra emiliana soffre i duelli aerei e in difesa traballa un po’ troppo. Sono tanti i match in cui i neroverdi non sono riusciti a difendere il proprio vantaggio. Queste pecche potrebbero andare a favore dell’Inter che, come abbiamo visto in questa stagione, sa fare davvero male in tutti i modi possibili.

IL GIOCATORE PIU’ TEMIBILE E LA FORMAZIONE

L’uomo da temere, Jeremie Boga: nonostante le difficoltà riscontrate finora, il talento ivoriano è assolutamente un’arma in più per De Zerbi. In grado di agire come ala sinistra, ala destra, seconda punta e trequartista, è veloce ed è molto bravo anche a dribblare. Ha una buona visione di gioco e non gli manca la qualità nei passaggi e nel tiro sia dalla breve che dalla media distanza. Caratteristiche che costringeranno l’Inter di Conte a fare molta attenzione.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriajopoulos; Maxime Lopez, Magnanelli; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi.