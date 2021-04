Inter-Sassuolo: torna il ‘Social Wall’ che porta i tifosi virtualmente allo stadio

Inter, torna nuovamente la possibilità di apparire con le proprie foto sugli spalti dello stadio Meazza per tifare, seppur in maniera virtuale la ‘Beneamata’. Domani sera allo stadio Meazza torna la manifestazione ‘Social Wall’ ecco come fare per parteciparvi

INTER-SASSUOLO EVENTO/ La squadra nerazzurra, a causa del covid e della pausa per la Nazionale, dopo circa un mese torna allo stadio Meazza per la sfida di domani sera alle 18.45 contro il Sassuolo. L’impianto sarà nuovamente completamente vuoto a causa della pandemia, come purtroppo avviene da ormai un anno. In ogni caso i tifosi potranno essere nuovamente protagonisti, seppur virtualmente, con il Social Wall. Anche in questa occasione, sugli spalti dello stadio ci saranno comunque i supporter nerazzurri che, grazie a dei Led a bordocampo, appariranno sulla terza fila delle tribune dell’impianto milanese.

Per poter essere presenti con le proprie foto, i tifosi dovranno inserire le loro immagini utilizzando il portale su Instagram del club nerazzurro e pubblicare i loro selfie con il nuovo hashtag #IMInter e il tag @inter. Come ha spiegato il sito ufficiale nerazzurro.