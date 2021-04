L’Inter per la prossima estate vorrebbe ingaggiare un nuovo esterno sinistro, specialista nel modulo di Antonio Conte. Torna il vecchio pallino

Mentre sul campo l’Inter continua la corsa scudetto, e i vertici della società pensano al futuro del club anche dal punto di vista economico, la dirigenza con Marotta in primis pensa già alla prossima estate di calciomercato. I nerazzurri hanno già in agenda alcuni innesti prioritari per rafforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Oltre all’erede di Handanovic e ad un nuovo centrale per il terzetto difensivo, l’Inter ha tutte le intenzioni di andare a spendere soldi per acquistare un nuovissimo terzino sinistro, specialista del ruolo nel modulo del tecnico salentino e dunque capace principalmente di giocare a tutta fascia. Servirà quindi un esterno mancino abile ad abbinare sia la fase difensiva che quella offensiva, esattamente come fatto a destra da Hakimi. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, tutto sul nuovo esterno: riecco Kostic

Oltre al solito Emerson Palmieri, per ricoprire il ruolo di esterno sinistro, l’Inter potrebbe tornare su un vecchio pallino militante in Bundesliga. Si tratta di Filip Kostic, mancino servo dell’Eintracht Francoforte che sta vivendo una grande annata in Germania come testimoniato dai 4 gol conditi dalla bellezza di 14 assist in campionato.

Mancino affilatissimo, capace con i suoi passaggi e i suoi cross di mettere i compagni in condizione di andare facilmente a rete. Sono queste le migliori qualità di Kostic che per ruolo e modo di interpretarlo potrebbe essere il profilo perfetto da regalare a Conte nel suo 3-5-2. L’Eintracht resta comunque bottega piuttosto cara, ma il giocatore spingerebbe per arrivare in nerazzurro. L’Inter dal canto suo potrebbe mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto riscatto: obbligo mascherato per un totale di 28 milioni di euro.