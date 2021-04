Cattelan: il noto conduttore difende il tecnico Antonio Conte

Inter, il noto conduttore Alessandro Cattelan ha difeso in maniera abbastanza provocatoria il tecnico Antonio Conte criticato per la strategia utilizzata domenica contro il Sassuolo a cui ha lasciato il pallino del gioco per poi colpirlo in contropiede

INTER CATTELAN-CONTE AGGIORNAMENTO/ Il tecnico Antonio Conte esalta l’azione con il quale la sua squadra passa in vantaggio con Lukaku postandola sul suo profilo Instagram. Le critiche non sono mancate, anche perché il tecnico domenica ha lasciato il pallino del gioco al Sassuolo e per molti questa scelta non è da grande squadra e naturalmente le critiche si sono sprecate. In merito a questa situazione, il noto conduttore e tifoso nerazzurro Alessandro Cattelan ha scritto provocatoriamente un commento sarcastico. Queste le sue parole: “Madonna come giochiamo male…che bruttiiiii”, per rispondere alle critiche piovute sull’allenatore della squadra nerazzurra.

Alla fine la decisione del tecnico di lasciare il possesso palla alla squadra emiliana per poi colpirla in contropiede ha portato tre punti pesanti, ma ormai per certi tifosi fare 10 vittorie di fila ed essere ad un passo dal vincere un trofeo, che manca dalla Coppa Italia del 2011 non è sufficiente, probabilmente pensano di avere il City di Guardiola o il Psg di Neymar e Mbappe.