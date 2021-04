Inter: l’agente di ‘Gabigol’ accusa i nerazzurri per il mancato rendimento del suo assitito nel periodo in cui era a Milano. I dettagli

Un giocatore sul quale in passato l’Inter ha puntato molto ma che non è riuscito a rispettare le aspettative della società nerazzurra, è senza dubbi Gabriel Barbosa. L’attaccante del Flamengo in Brasile sta facendo molto bene segnando tanto e fornendo anche un buon numero di assist. Il suo agente, però, non ha mai dimenticato quel periodo infelice ed è tornato a parlare di quando l’attaccante sudamericano era in forze alla ‘Beneamata’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | 28 milioni per un super assist-man

Inter, agente Gabigol: “Zanetti e Icardi gelosi. Fece male a Milano non per colpe sue”

Wagner ribeiro, agente di ‘Gabigol’, è stato intervistato da ‘Uol Esporte’, nota redazione brasiliana. Il manager è tornato a parlare del periodo del suo assistito all’Inter criticando aspramente Javier Zanetti e Mauro Icardi. Le sue parole:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, cash e scambio | Doppia chance e ritorno in Premier

“È arrivato all’Inter e hanno fatto una grande festa in un teatro, tutti in cravatta nera. Una festa molto più grande di quella fatta per Kakà. Ciò ha causato gelosia da parte di Javier Zanetti, oggi vice presidente del club, e di Mauro Icardi, che di quella squadra era il padrone. Questa è la mia deduzione, ma i due argentini erano gelosi di lui. È tornato al Santos ed è stato capocannoniere del Brasileirão e si è ripetuto al Flamengo. Se ha sbagliato il ragazzo? No, Gabriel è una persona super umile”.