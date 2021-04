Inter-Cagliari: sarà Luca Pairetto a dirigere la sfida della domenica all’ora di pranzo

Inter-Cagliari, sarà Luca Pairetto figlio d’arte di Pierluigi, a dirigere la sfida di domenica 11 aprile alle ore 12,30 tra Inter e Cagliari. L’arbitro è alla sua settima designazione con i nerazzurri e i precedenti parlano di 4 vittorie un pareggio e una sconfitta

INTER-CAGLIARI DESIGNATO ARBITRO/ Sono stati designati gli arbitri per la 30esima giornata del campionato di serie A, 11esima di ritorno. La sfida del Meazza tra Inter e Cagliari alle ore 12,30 sarà arbitrata dal figlio d’arte Luca Pairetto, alla settima volta al cospetto della squadra meneghina. La giacchetta nera avrebbe dovuto dirigere la sfida Parma-Inter del 4 marzo ma un infortunio gli impedì di esserci, venne sostituito da Pasqua e quindi è dalla scorsa stagione che non incontrava la squadra di Antonio Conte. Era la 30esima giornata dello scorso campionato e la compagine nerazzurra affrontava il Bologna. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

La formazione emiliana batté 2-1 quella lombarda in rimonta, dopo che Lautaro si era fatto parare il rigore del possibile 2-0, gentilmente concesso dal suo compagno Romelu Lukaku, quando il risultato era di 1-0. Gli altri precedenti con il fischietto torinese sono positivi, con quattro vittorie e un pareggio. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Imperiale, il quarto uomo sarà Massimi, mentre gli addetti in sala Var saranno Massa e Lo Cicero.