Inter: Matteo Darmian dopo l’ennesima vittoria in campionato dei nerazzurri non si nasconde e parla chiaramente di scudetto e non solo

Matteo Darmian non si nasconde più. Il giocatore dell’Inter, che nella vittoria contro il Sassuolo (2-1) ha agito da difensore centrale in sostituzione dello squalificato Bastoni, è stato intervistato da ‘Dazn’ nel dopo partita spiegando che per lo scudetto non è ancora finita. Il giocatore italiano ha anche ‘svelato’ cosa dice Antonio Conte a lui e ai suoi compagni di squadra prima di ogni partita:

“Vincere queste partite aiuta tanto. Abbiamo un vantaggio importante, ma lo scudetto non è ancora in tasca e dobbiamo conquistarlo matematicamente. Continueremo a scendere in campo per vincere più partite possibili, non possiamo gioire finché non è nostro. Cosa ci dice Conte? Pretende il massimo da tutti e non vuole che ci accontentiamo. Dobbiamo continuare così, in settimana è un bel martello. E in campo dimostriamo la voglia di raggiungere l’obiettivo”.