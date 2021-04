Calciomercato Inter: le ultime indiscrezioni vedono il Manchester City di Josep Guardiola molto interessato al difensore nerazzurro Bastoni

Da quando è approdato all’Inter, Alessandro Bastoni è migliorato tantissimo sotto la guida tecnica di Antonio Conte arrivando, a soli 21 anni, ad essere un titolare inamovibile della difesa nerazzurra. Il suo valore anche in ambito europeo si è alzato in maniera importante: e infatti, il Manchester City ha intenzione di puntarci in vista del futuro. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, addio Laporte: Guardiola vuole Bastoni

Secondo molte fonti inglesi, sarebbe già segnato il destino di Aymeric Laporte. Il difensore centrale francese non è più nei piani di Guardiola e proprio per questo motivo a giugno il Manchester City punta a cederlo a titolo definitivo. Il tecnico, al suo posto, vorrebbe Alessandro Bastoni. L’ex Barcellona ha un debole per il giocatore dell’Inter. I ‘Citizens’ sarebbero disposti ad arrivare fino a 65 milioni di euro per l’ex talento del Parma.

Un’ operazione, questa, però molto difficile da portare avanti. Il difensore italiano ha già raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto con i nerazzurri e si trova bene a Milano. In più i nerazzurri navigano verso lo scudetto. Difficile quindi che uno degli elementi più importanti della rosa a disposizione di Antonio Conte lasci il club. Anche se dire di no a Guardiola, è sempre molto difficile per chiunque.