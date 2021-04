Colantuono: “Come può fare la squadra di Conte a perdere questo scudetto? E’ già suo”

Inter, anche l’allenatore della Sambenedettese Stefano Colantuono si è detto convinto che ormai la pratica scudetto sia solo una formalità per la squadra di Antonio Conte manca solo la matematica certezza

INTER COLANTUONO DICHIRAZIONI/ L’allenatore ed ex calciatore di Pisa, Avellino, Como e Ascoli per citarne solo alcune Stefano Colantuono, è stato intervistato da Lady Radio e ha dato la sua opinione sul campionato italiano in generale e naturalmente sulla lotta scudetto. Il tecnico, che in questo momento sta allenando la Sambenedettese che si trova al nono posto nel gruppo B della serie C, si è detto convinto che il titolo sia praticamente già assegnato manca solo la matematica certezza. In merito ha infatti dichiarato: “L’Inter ha già vinto. Come può fare a perderlo?”, dicendolo in maniera molto ironica.

Dopo queste ennesime asserzioni sulla ormai certa vittoria della squadra di Antonio Conte del campionato italiano, proseguiranno gli scongiuri dei tifosi nerazzurri. Probabilmente, in questo momento, la frase di Trapattoni: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” tornerà di moda nelle case dei tifosi della ‘Beneamata‘.