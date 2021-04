Da Lukaku a Joao Pedro, ecco le probabili formazioni del match Inter-Cagliari recupero della 30esima giornata del campionato di Serie A

Forzato o meno, non mancherà il turn over in casa Inter. Nel match di domani contro il Cagliari, in programma a ‘San Siro’ alle 12.30, i nerazzurri dovranno fare a meno di Nicolò Barella causa squalifica. Al posto del centrocampista ex Cagliari ci dovrebbe essere Gagliardini in vantaggio su Stefano Sensi al fianco dei confermatissimi Eriksen e Brozovic. Young e Hakimi agiranno sulle fasce mentre in attacco potrebbe partire dal primo minuto Alexis Sanchez in coppia con Romelu Lukaku. In difesa, davanti ad Handanovic, dovrebbe tornare al completo il trio delle meraviglie: Skriniar, de Vrij, Bastoni. Per il Cagliari, invece, tante assenze. Presenti Godin e Rugani in difesa, spazio a Zappa al posto di Nandez. Ci saranno Nainggolan e Marin: davanti a tutti Joao Pedro e Simeone. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Super scambio e beffa Juve

Probabili formazioni Inter-Cagliari