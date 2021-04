L’Ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato prima della sfida Inter-Cagliari valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto al microfono di ‘Dazn’ poco prima di Inter-Cagliari. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

“Le insidie nascoste di questa gara? Bisogna aver la forza di non guardare l’avversario dal punto di vista della classifica, per loro è una partita fondamentale in chiave salvezza, quindi dobbiamo essere preparati – ha esordito Marotta – Come ha convinto Conte a scegliere l’Inter? Innanzitutto parliamo di un grande professionista, di uno che ama le sfide e l’Inter lo è. E’ venuto in un club dal grande blasone ma che aveva difficoltà di gestione quotidiane. E’ ambizioso, un allenatore sicuramente vincente che ha superato l’esame. Che centro estetico frequenterà l’Inter? C’è già tutto alla Pinetina… Abbiamo uno staff preparatissimo: questo è il nostro centro estetico. Condivido l’opinione di Conte sul gioco, non è che con il possesso palla che si vincono i campionati. Diceva Heriberto Herrera, non è che chi ha il possesso territoriale ha poi davvero il possesso calcistico della partita. Vi ho dato una bella chicca (ride, ndr)”.