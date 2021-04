Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonisti Joao Mario e un fresco ex Serie A nello scorso gennaio obiettivo dei nerazzurri

Ormai non è più un mistero, lo Sporting CP vuole acquistare a titolo definitivo il cartellino di Joao Mario. Ci sono però tre ostacoli: il prezzo fissato dall’Inter, circa 10 milioni di euro; l’ingaggio del portoghese, sui 3 milioni netti; la concorrenza che comprende soprattutto club spagnoli, in particolare le andaluse Betis e Siviglia. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, proprio quest’ultima sarebbe pronta a partire all’assalto del classe ’93, nel 2016 costato a Suning ben 45 milioni.

Calciomercato Inter, Papu Gomez in cambio di Joao Mario

Per ‘Estadio Deportivo’ il Siviglia vuole così tanto Joao Mario, giocatore rivelatosi presto importante per la formazione di Amorim vicina a conquistare la Liga Nos, da essere pronto a offrire addirittura uno scambio con il ‘Papu’ Gomez. Nel mirino dell’Inter a gennaio, mentre ora si parla di un interesse del Milan, l’argentino non ha fin qui lasciato il segno in Spagna. Non a caso è già da un po’ che si parla di un suo possibile ritorno in Italia. “Mai dire mai”, ha detto ieri il suo agente Riso a ‘La Gazzetta dello Sport’ a proposito di un riapprodo del 33enne nel nostro campionato già nella prossima sessione di calciomercato. La valutazione del ‘Papu’ è pressoché simile a quella di Joao Mario.