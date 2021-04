Calciomercato Inter: non solo Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, le big europee puntano anche un difensore dei nerazzurri in particolare

Da Romelu Lukaku a Lautaro Martinez, ma anche Nicolò Barella e non solo. Tanti i giocatori dell’Inter che piacciono a big europee del calibro di Manchester City e Barcellona. E proprio i ‘Blaugrana’, avrebbero la seria intenzione di puntare su un calciatore attualmente in forze alla ‘Beneamata’. Ma non si tratta di un attaccante, bensì di un difensore: il club catalano vuole Alessandro Bastoni. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, 58 milioni per Bastoni: trattativa (molto) difficile

Niente Lautaro Martinez questa volta. Il Barcellona punta un difensore mancino di ottima prospettiva. Oltre ad Eric Garcia, centrale del Manchester City in scadenza a giugno che i ‘Blaugrana’ prenderanno a zero questa estate, il club catalano sembra intenzionato a provarci anche per Alessandro Bastoni. Per il difensore dell’Inter, però, la trattativa è molto più complessa. La società iberica non ha infatti molti soldi da poter investire e il talento nerazzurro ha un valore di mercato di ben 55 milioni di euro.

Proprio per questo, il massimo che il ‘Barça’ potrebbe arrivare ad offrire sono 28 milioni più il cartellino di Junior Firpo – il giocatore verrebbe aggiunto nella trattativa dato che la ‘Beneamata’ è alla ricerca di un laterale mancino – che a Barcellona lo valutano sui 30 milioni. L’offerta complessiva raggiungerebbe i 58 milioni. Difficile però che a queste condizioni possa filare tutto liscio tra le parti, anche perché il giocatore italiano classe 1999 è molto vicino a rinnovare con il ‘Biscione’: solo una super offerta, e non è questo il caso, potrebbe convincere Marotta e soci a lasciarlo andare.