Tutti pazzi per Nicolò Barella. Il centrocampista italiano dell’Inter piace molto anche all’estero ed in particolare al Paris Saint Germain di Leonardo

Nella straordinaria stagione dell’Inter spicca il talento a centrocampo di Nicolò Barella, divenuto autentico pilastro della squadra di Conte. Alla corte del tecnico salentino l’ex Cagliari è riuscito in breve tempo ad esaltarsi da padrone del centrocampo, maturando rapidamente in praticamente ogni aspetto del gioco. Barella ad oggi è già un calciatore estremamente completo, capace di abbinare al meglio le due fasi, migliorando in particolare la rifinizione in zona gol al servizio degli attaccanti, come testimoniano i 10 assist stagionali. Un exploit ampliato in questa stagione che potrebbe culminare con lo scudetto, e che ha inevitabilmente attirato le mire dei maggiori club stranieri. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Barella nel mirino di Leonardo: ci vuole un’offerta shock

Le qualità di Barella fanno gola soprattutto in Francia dove spicca il solito Paris Saint Germain, che spesso volge lo sguardo al campionato di Serie A. Leonardo infatti è sempre attento ai giovani talenti, specie quelli made in Italy. Nello specifico i francesi potrebbero intrufolarsi nella questione rinnovo tra il giocatore e l’Inter, offrendo all’ex Cagliari un quinquennale da 7 milioni di euro netti a stagione, e mettendo in grossa difficoltà la società di Suning.

Il club meneghino nei piani non ha la cessione di Barella, a meno ovviamente di una offerta shock, alla portata di questo straripante PSG che ha peraltro raggiunto le semifinali di Champions League.