Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato l’Inter è tornata sulle tracce di un ex Serie A attualmente in forza al Paris Saint-Germain, ovvero Florenzi

Sulla fascia destra l’Inter è più che coperta, titolare Hakimi e Darmian l’alternativa senza contare D’Ambrosio (che rinnoverà), eppure secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ i nerazzurri ragionano sull’acquisto di un altro laterale destro. Per la precisione di Alessandro Florenzi, che il Paris Saint-Germain potrebbe non riscattare (prezzo fissato a 9 milioni) alla fine di questa stagione. In tal caso il classe ’91 tornerebbe alla Roma, proprietaria del suo cartellino, con al momento zero possibilità di restarci dato che non rientra nei piani futuri.

Calciomercato Inter, rispunta Florenzi: ipotesi di scambio con la Roma

Florenzi è stimato da Conte fin dai tempi della Nazionale e può ricoprire altri ruoli, su tutti quello di interno, tuttavia si fa fatica anche solo a pensare a un suo arrivo ad Appiano. Va considerato poi il suo stipendio, circa 3 milioni di euro netti che il club di viale della Liberazione dovrebbe dare a quella che sarebbe di fatto una riserva… Comunque nel caso l’Inter voglia davvero accaparrarselo, ecco che non si può escludere un tentativo di scambio con la Roma. Sul piatto, Marotta e soci potrebbero mettere Matias Vecino, valutato anche lui sui 9-10 milioni e rappresentato dallo stesso agente, Alessandro Lucci.