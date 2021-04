Da Insigne a Lautaro, ecco le probabili formazioni del match Napoli-Inter valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A

Dopo la vittoria di misura contro il Cagliari a ‘San Siro’ (1-0), i nerazzurri si preparano a Napoli-Inter, big match della 31° giornata di Serie A che andrà in scena domani alle ore 20.45 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. Antonio Conte riproporrà la sua formazione tipo con la difesa composta da Bastoni, de Vrij e Skriniar. A centrocampo, a fianco di Brozovic ed Eriksen, torna Barella dopo la squalifica di Bologna. Ballottaggio a sinistra fra Darmian e Young, nessun dubbio sul ritorno di Hakimi: in attacco i ‘terribili’ Lukaku e Lautaro. Il Napoli, invece, qualcosa di netto cambierà. Non ci saranno Ospina e Lozano. Due i dubbi di Gattuso: in difesa il tecnico dovrà scegliere uno tra Hisaj e Mario Rui, mentre in attacco aperto il balottaggio tra Mertens e Osimhen. Nessun dubbio su chi sosterrà l’attaccante di riferimento: trio composto da Politano, Zielinski e Insigne. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Probabili formazioni Napoli-Inter

NAPOLI (3-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme,; POlitano, Zielinski, Insigne; Osimhen All.: Gennaro Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Antonio Conte.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione Roma 1