Ruben Sosa, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, dice la sua sull’Inter di Antonio Conte che, secondo lui, ha capito cosa significa far parte del mondo nerazzurro. Le sue parole alla vigilia del match con il Napoli:

“Conte? Il tecnico ha capito che cosa è davvero l’Inter ed è entrato nella testa dei giocatori: ha faticato il primo anno, anche per le condizioni esterne, ma negli ultimi mesi ha trovato un equilibrio quasi perfetto. Lukaku? è un centravanti totale, non perde una palla. E Lautaro sa come sfruttare la fisicità del compagno. Sono fatti per giocare insieme: rendono più uniti che separati“.