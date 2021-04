Dopo una ottima stagione allo Sporting in patria, Joao Mario potrebbe tornare ad essere una chiave del mercato dell’Inter. Ipotesi di scambio in Serie A

Al termine della stagione l’Inter dovrà risolvere alcune questioni in sospeso. Tra queste anche quelle riguardanti i calciatori in prestito, come Joao Mario, che si è rilanciato alla grande in patria con la maglia dello Sporting CP, club col quale spera di vincere il campionato. Il centrocampista lusitano è letteralmente rinato, tanto da aver convinto la compagine di Lisbona a puntare su di lui con acquisto a titolo definitivo. Dal canto suo però l’Inter vuole 10 milioni di euro e c’è anche l’ostacolo ingaggio vicino ai 3 milioni netti a bloccare l’affare. Ecco allora che prendono quota altre soluzioni come Betis, Siviglia e Valencia. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Joao Mario torna in Italia: scambio con la Roma

Non solo soluzioni estere però per Joao Mario, che potrebbe anche tornare in Italia per una nuova avventura in Serie A. Nello specifico la stessa Inter potrebbe andare a proporre il lusitano alla Roma visto che il general manager Tiago Pinto è portoghese e potrebbe apprezzarlo.

Discorso simile anche per Paulo Fonseca, anch’egli connazionale dell’ex nerazzurro, che potrebbe apprezzarne le doti, seppur probabilmente destinato a lasciare la capitale a fine stagione. La Roma dal canto suo potrebbe mettere aprire ad uno scambio con Stephan El Shaarawy che ha fin qui altamente deluso dal suo rientro in Serie A.