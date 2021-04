Gargano: “Marcare Lukaku e Lautaro è difficile, se poi entra uno con la garra di Alexis impazzisci”

Napoli-Inter, l’ex di entrambe le squadre Walter Gargano ha voluto dare la sua opinione sulla partita di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Poi ha dato un parere anche su Alexis Sanchez e della sua importanza quando viene utilizzato

NAPOLI-INTER GARGANO DICHIARAZIONI/ L’ex giocatore di Napoli e Inter Walter Gargano, è tornato a parlare della sfida di questa sera tra le sue due ex squadre, che si troveranno di fronte questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, per la partita valida per la 31esima giornata del campionato di serie A. Queste le sue dichiarazioni ad Adn Deportes: “Una partita molto dura anche solo guardando la panchina: Gennaro Gattuso e Antonio Conte. La squadra che è meglio organizzata e difensiva vincerà. L‘Inter sta andando molto bene, ha ottenuto tanti punti ed è tutto merito del lavoro dei giocatori e dell’allenatore”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

L’ex centrocampista, ha poi voluto dare la sua opinione su Alexis Sanchez e ha spiegato: “Per un difensore, marcare Lukaku e Lautaro è difficile, se poi entra uno con la garra di Alexis impazzisci. Capisco il malessere che prova perché un calciatore vuole giocare sempre, ma l’allenatore ha preso delle decisioni e finora è andata bene”.