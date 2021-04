Contro il Napoli un pareggio tutto sommato giusto per l’Inter di Conte, un punto che come si suol dire fa classifica e avvicina ancor di più il traguardo scudetto. L’ultimo scudetto perché la creazione della Super League, se davvero i club che hanno aderito – Inter compresa – dovessero andare fino in fondo, e tutto lascia pensare che si andrà fino in fondo, sancisce di fatto la fine dei massimi campionati nazionali oltre che dell’UEFA (che non teme la perdita dei valori del calcio bensì di un bel mucchio di soldi) e della Champions per quel che è stata finora. Una svolta epocale, per certi versi inevitabile considerato che il sistema attuale è sull’orlo di un precipizio. L’obiettivo dei ‘ribelli’ sarà ovviamente quello di fare e distribuirsi più soldi (ri)acquistando, attraverso un continuo di grandi sfide, quella grossa fetta di tifosi/pubblico/clienti – soprattutto le nuove generazioni che non guardano calcio e che nemmeno lo praticano – persi nell’ultimo decennio. Insomma, non morire.