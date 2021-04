Da Lukaku a Nzola, ecco le probabili formazioni del match Spezia-Inter valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A

Domani alle ore 20.45 andrà in scena Napoli-Inter. Antonio Conte dovrebbe apportare pochi cambiamenti al suo consueto 3-5-2. Non saranno ancora a disposizione Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov. Nessun dubbio sulla titolarità di Barella e Brozovic, ballottaggio invece tra Eriksen e Gagliardini per affiancarli. In attacco, al fianco di Romelu Lukaku, dovrebbe essere riproposto Alexis Sanchez con Lautaro Martinez che si siederà in panchina. I padroni di casa, invece, si affideranno ai propri migliori giocatori. Ballottaggio tra Ricci e Senà e tra Estevez e Pobega. In attacco tridente composto da Nzola, Gyasi e Farias. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Probabili formazioni Spezia-Inter

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All.: Vincenzo Italiano.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna | Firma a un passo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Antonio Conte.

Arbitro: Daniele Chiffi