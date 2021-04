Il tribunale di Madrid: ha deciso: “Fifa e Uefa non possono bloccare la Super League”

Inter, la Super Lega non è ancora nata ufficialmente come competizioni ma hanno già pensato a come impedire che questa nuova manifestazione possa essere bloccata dalla istituzioni calcistiche

INTER SUPER LEGA AGGIORNAMENTO/ Non è ancora nata, ma la Superleague sta già pensando ad anticipare qualsiasi azione atta a bloccarla. Come ha spiegato Reuters, il tribunale di Madrid ha stabilito tramite una sentenza preliminare, che viene proibito alla Fifa e alla Uefa di impedire il lancio della nuova competizione né influenzarla, direttamente o indirettamente. In questo modo non potranno essere fatte sanzioni né alle società calcistiche coinvolte, né ai loro tesserati intesi come calciatori, almeno finché non sarà chiara tutta la situazione.

