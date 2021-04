Inter: nerazzurri, Milan e Juventus in Superlega tra le polemiche di tutta la Serie A e non solo. Da dove è partito tutto e perché

La partecipazione di Inter, Milan e Juventus alla nuova Superlega europea come club fondatori non ha reso felice quasi nessuno, con lamentele arrivate da qualsiasi tipo di istituzione. Ma com’è iniziato tutto? Esattamente il 28 settembre 2020, quando il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli e quello dei nerazzurri Steven Zhang sono stati invitati nella sede rossonera da Ivan Gazidis. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Milan, Juventus e lo ‘zampino’ di Perez | I dettagli

Tutto iniziato il 28 settembre, come detto. Ebbene, in quel periodo, come spiegato dal ‘Corriere della Sera’, tutti e tre i club erano in prima fila per la media company con l’ingresso dei fondi che avrebbe garantito quasi due miliardi di euro alla Lega Serie A. Nei mesi successivi, però, cambiò tutto.

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, passa tre ore in casa Juventus. Nel frattempo va avanti il piano dei fondi, anche se il numero uno della ‘Vecchia Signora’ non è del tutto sicuro. Successivamente, Perez lo induce a ‘cambiare idea’: il 4 febbraio 2021, sia il club piemontese che l’Inter abbandonano definitivamente il progetto della media company per iniziare a dare vita alla tanto discussa Super League.