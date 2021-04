Calciomercato Inter: le ultime news sul futuro di Giuseppe Marotta in nerazzurro non fanno ben sperare la famiglia Zhang. I dettagli

Attualmente, alla Juventus, non tira una bellissima aria. Tra i pochi risultati sportivi arrivati finora in questa stagione e altri dettagli non indifferenti, il club a livello dirigenziale potrebbe cambiare molto in vista del prossimo anno. Da Agnelli a Paratici, infatti, in casa bianconera sono attualmente tutti in bilico. In più, anche a causa della situazione economica dell’Inter, potrebbe tornare ‘alla base’ alquanto clamorosamente l’attuale ad nerazzurro Giuseppe Marotta. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Marotta torna alla Juventus: l’indiscrezione

Tanti cambiamenti in vista per la Juventus. Da Alessandro Nasi che, per volontà degli Elkann, potrebbe sostituire Andrea Agnelli nel ruolo di presidente al ritorno di Marcello Lippi fino, come riportato da ‘Il Mattino’, al futuro di Fabio Paratici il cui contratto scade questa estate.

In caso di addio, potrebbe essere sostituito dal ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Ma c’è di più. Secondo il ‘Quotidiano Sportivo’, anche Beppe Marotta potrebbe approdare nuovamente alla ‘Vecchia Signora‘. Indiscrezione alquanto clamorosa. Tutto dipenderà, comunque, dal futuro dell’Inter con Steven Zhang che farà presto ritorno in Italia per chiarire ogni tipo di dubbio.