Inter: incontro tra la dirigenza nerazzurra e Giampaolo Pazzini. In futuro potrebbe esserci una collaborazione tra le parti, i dettagli

Ieri l’Inter ha lasciato La Spezia con un solo punto, ma allungando comunque sul Milan secondo in campionato. Giornata quindi importante per i nerazzurri che continuano ad aggiungere tasselli sullo scudetto. Giornata importante anche per la dirigenza che ha incontrato Giampaolo Pazzini, come riportato da ‘Tuttosport’.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, torna in pista Spalletti | La sua prossima destinazione

Piero Ausilio e Beppe Marotta sono stati a pranzo con l’ex attaccante. Pazzini, che vuole intraprendere la carriera da dirigente, potrebbe presto fare ritorno alla ‘Beneamata’ dove è stato da giocatore fino al 2012. Per ora, però, sono solo ipotesi.