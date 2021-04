Dalla Spagna rilanciano un possibile ritorno all’Inter di una vecchia conoscenza. Scambio con Vidal ma l’operazione è complessa

In una stagione positiva come quella attuale, che dovrebbe portare alla vittoria dello scudetto l’Inter di Conte, c’è però comunque chi come Arturo Vidal non ha vissuto mesi semplici. Il cileno, fortemente voluto dal tecnico salentino, è finito ai margini delle scelte dell’allenatore che ora preferisci con grande continuità il trio composto da Barella, Brozovic ed Eriksen, complici sia la crescita del danese che i tanti problemi fisici dell’ex juventino, convincente solo in alcune sporadiche occasioni. Vidal ha infatti disatteso le aspettative, soprattutto di Conte, e non è da escludere che possa lasciare Milano già in estate.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Inter, due big a rischio: ritorna l’incubo plusvalenze entro giugno

LEGGI ANCHE >>> Dove sei Zhang? Dalla questione societaria a Conte, l’Inter ha bisogno di te

Calciomercato Inter, scambio con Vidal: dalla Spagna su Kondogbia

L’Inter andrebbe quindi di nuovo a caccia di un centrocampista fisico e capace di dare muscoli e qualità al reparto. In questo senso dalla Spagna rilanciano una clamorosa suggestione relativa ad una vecchia conoscenza. Stando a quanto sottolineato da ‘elgoldigital.com’, l’Inter potrebbe portare in Italia nuovamente Geoffrey Kondogbia.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, obiettivo vice Lukaku: doppia ‘offerta’ a costo zero

Nello specifico, secondo la fonte spagnola, i nerazzurri metterebbero sul piatto proprio uno scambio con Vidal, centrocampista che pera caratteristiche potrebbe piacere e far comodo allo stesso Simeone, non soddisfatto del francese ex Valencia. L’arrivo del cileno dall’Inter inoltre sarebbe interessante vista la probabile partenza di Herrera e Torreira. Al netto di qualunque suggestione resta comunque affare da fantamercato, alla luce anche del pesante investimento fatto dall’Atletico per acquistare Kondogbia nei mesi scorsi. È ostico pensare che i ‘Colchoneros’ decidano davvero di privarsi del franco-centrafricano per ottenere in cambio un calciatore avanti con l’età e ricco di problemi fisici come Vidal.