Inter: questione stipendi, incertezza economico-societaria e futuro poco chiaro. Steven Zhang deve rispondere a tutti, non solo a Conte

Nonostante i due pareggi contro Napoli e Spezia, l’Inter si avvicina sempre di più allo scudetto (bastano 8 punti in sei partite ai nerazzurri per festeggiare). Missione quasi compiuta quindi per gli uomini di Antonio Conte. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Nonostante ciò, il futuro è più incerto che mai tra questione stipendi, incertezza economico-societaria di Suning e quindi, di conseguenza, del club. Ma nel momento più difficile, dov’è finito Steven Zhang?

Inter, Zhang di ritorno per la festa scudetto: ma è troppo ‘facile’ così

“Schiacceremo tutti, in campo e fuori, forza Inter”. Queste le parole del presidente Steven Zhang ancora prima dell’approdo di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri. Lo stesso tecnico leccese che per il futuro chiede chiarezza sia per cercare di aprire un ciclo in Italia che per tornare grandi in Europa. E ha ragione. Lo stesso Zhang, che predicava interismo da tutti i pori, è sparito dall’agosto scorso e con lui il progetto che, è bene ricordarlo, senza la coppia Marotta – Conte sarebbe crollato come un qualsiasi castello di carte. Tra stipendi non pagati o pagati in ritardo, rimane chiaro quindi che a queste condizioni la ‘Beneamata’ vada ceduta il prima possibile, anche perché andare avanti a ‘morsi e bocconi’ proprio non si può.

Il Covid ha condizionato tutti, certo. Ma ci vuole chiarezza, perché l’Inter è una cosa seria. Peraltro, anche sul mercato poche le certezze. E’ difficile in questa situazione impostare strategie future e, di conseguenza, c’è il rischio che possa essere ceduto qualche volto illustre della rosa. Insomma, va bene far ritorno in Italia per uno scudetto che senza ombra di dubbio è arrivato anche per gli investimenti del colosso cinese; ma stare lontani quando andava tutto storto e tornare quando c’è la gloria ad attenderti, è fin troppo ‘facile’.

