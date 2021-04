Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di Paulo Dybala. Di recente l’attaccante della Juventus è stato riaccostato ai nerazzurri

“E’ stato un anno differente per noi, abbiamo cambiato tanto. Speriamo di far meglio nella prossima stagione…”. In una diretta su Twitch con Ibai Llanos, streamer e commentatore eSports, Paulo Dybala ha commentato con amarezza la deludente annata bianconera: “Abbiamo vinto la Supercoppa contro il Napoli e avremo la Coppa Italia contro l’Atalanta, ma lo scudetto finirà all’Inter…”.

Calciomercato Inter, colpo Dybala: l’argentino conferma

Proprio ai nerazzurri l’attaccante della Juventus, in scadenza sempre a giugno 2022 e che probabilmente dirà addio ai bianconeri nel prossimo calciomercato estivo, è stato riaccostato di recente. Non è un mistero il forte apprezzamento nei suoi confronti da parte dell’Ad interista Beppe Marotta. Il numero dieci di Laguna Larga è già stato in orbita Inter quando giocava ancora in Argentina, all’Instituto Cordoba, e quando indossava la maglia del Palermo: “Sì, ai tempi in cui vestivo la maglia rosanero si parla di un forte interesse dell’Inter per me – ha confermato Dybala – Il presidente Zamparini, però, non voleva vendermi”.