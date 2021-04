Dalla Germania arriverebbe l’erede di Romelu Lukaku. Si tratta di un talento brasiliano da tempo nel mirino della dirigenza dell’Inter

Non sono certo una novità le indiscrezioni di questa mattina che (ri)parlano di una possibile grande cessione dell’Inter per mettere un po’ in ordine i conti. Tra gli indiziati non può che esserci anche Romelu Lukaku, giocatore ‘simbolo’ della squadra di Conte vicinissima a conquistare lo scudetto. Del resto il belga è nel mirino di mezza Europa, in particolare dello straricco Manchester City. Rumors inglesi sostengono che Guardiola voglia proprio il classe ’93 di Anversa, in alternativa ad Haaland, come sostituto del partente Aguero.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Cunha per il dopo Lukaku. C’è l’accordo

Comunque l’Inter non si farebbe cogliere impreparata dalla partenza di Lukaku, stando a ‘todofichajes.com’ i nerazzurri avrebbero infatti già chiuso per quello che sarebbe di fatto il suo successore ma, nel caso invece restasse, anche un suo partner d’attacco. Parliamo di Matheus Cunha, brasiliano classe ’99 da tempo sul taccuino della dirigenza interista. In forza all’Hertha Berlino, a rischio retrocessione in Bundesliga 2 (ora è terz’ultima, seppur con due gare in meno), coi tedeschi che avrebbero detto sì a una offerta da 18 milioni di euro, in sostanza la cifra che spesero nel gennaio 2020 per strapparlo al Lipsia.