Calciomercato Inter: niente da fare per i nerazzurri, il giocatore sogna di approdare presto in Spagna al Barcellona. Tutti i dettagli

L’Inter, nonostante le incertezze economiche e societarie post Covid, continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione per rinforzare il più possibile la rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte. Uno dei giocatori che piace di più ai nerazzurri ma che, probabilmente, andrà altrove, è Memphis Depay che potrebbe lasciare il Lione per trasferirsi al Barcellona. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Depay al Barcellona: nerazzurri e Juventus ‘beffati’

All’Inter, per qualche mese, nonostante le difficoltà econimico-societarie di Suning hanno accarezzato l’idea di acquistare Memphis Depay, che avrebbe rinforzato la squadra senza ombra di dubbio. Il giocatore olandese del Lione, il cui contratto scade in estate, vuole però approdare in Spagna al Barcellona. In Catalogna troverebbe una sua vecchia conoscenza: l’allenatore Ronald Koeman, che prima di diventare tecnico dei ‘Blaugrana’ era il ct della Nazionale olandese.

I nerazzurri, quindi, sia per la volontà del giocatore – che ha sempre ‘snobbato’ la ‘Beneamata’, così come la Juventus e la Serie A – che per i problemi del club, sono stati costretti a mollare la presa. Nulla è ancora certo comunque, anche se la trattativa con il Barcellona è più viva che mai.