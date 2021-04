L’Inter è sempre a caccia di un vice Lukaku da regalare a Conte in vista della prossima stagione. Torna di moda ancora un vecchio pallino

Nella meravigliosa cavalcata dell’Inter di quest’anno spicca senza dubbio il rendimento Romelu Lukaku, capocannoniere della squadra di Conte e fulcro del gioco offensivo insieme al compagno di reparto Lautaro Martinez. Una meravigliosa alchimia quella tra i due che ha contribuito in larga parte ai numeri straordinari della compagine meneghina, che in vista della prossima stagione spera di avere un contributo maggiore dalla panchina per ciò che concerne l’attacco. La dirigenza dell’Inter infatti accarezza ancora l’idea di regalare a Conte un vice Lukaku di livello, come richiesto dallo stesso allenatore salentino già nelle scorse sessioni di calciomercato quando si parlò di bomber come Giroud e soprattutto Dzeko. proprio il bosniaco tornerebbe in auge.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppia firma col ritorno di Zhang a Milano | Le cifre

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, obiettivo vice Lukaku: doppia ‘offerta’ a costo zero

Calciomercato Inter, vice Lukaku per Conte: torna ancora Dzeko

Stavolta Conte, con l’eventuale scudetto in tasca, potrebbe essere accontentato con uno tra Dzeko e Giroud. Occhio proprio al primo che a fine stagione potrebbe rescindere con la Roma il suo contratto in scadenza a giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Lukaku | Investimento ‘monstre’

In tal caso la stessa Inter potrebbe mettere sul piatto un contratto annuale fino al 2022 con opzione legata a presenze e gol, per offrirgli il ruolo di numero 9 di scorta. Un accordo annuale da 3,5 milioni circa con possibile rinnovo.