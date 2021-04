Inter: tra cessione del club e prestiti vari Suning ha le idee chiare per il futuro dei nerazzurri. Le ultime sulle decisioni degli Zhang

Come ormai appurato da tempo, la situazione economico-societaria dell’Inter non è delle migliori. Proprio per questo, Suning è al lavoro per cercare le migliori soluzioni possibili per il futuro dei nerazzurri che si avvicinano sempre di più allo scudetto, il 19° della storia del club. Secondo quanto riportato dal ‘Sole 24 Ore’, ci sono novità per quanto riguarda l’economia della ‘Beneamata’.

Bain Capital sarebbe in procinto di versare a Great Horizon, holding di Lussemburgo di proprietà del colosso cinese, quasi 300 milioni di euro. Così gli Zhang donerebbero al ‘Biscione’ 250 milioni. In questo modo, la società orientale sarebbe ‘costretta’ a mettere in pegno le azioni dei nerazzurri con Bain Capital che, se Suning non onorerà il debito, diventerà il nuovo proprietario dell’Inter. Del resto, per far ripartire il ‘Biscione’ non ci sono tante altre soluzioni, come spiegato da noi di Interlive ieri.