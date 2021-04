Marotta: Ferrero ne chiede le dimissioni in Lega, De Laurentiis e Baroni lo difendono

Inter, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero chiede le dimissioni di Marotta e Scaroni per la questione SuperLega. Ma il presidente del Napoli e il dirigente della Fiorentina li difendono e lasciano cadere la richiesta

INTER MAROTTA ASSEMBLEA DI LEGA/ Assemblea di Lega infuocata dopo la questione Superlega, che ha visto coinvolte le due società milanesi e la Juventus. Il ‘Corriere della Sera’, ha voluto ricostruire quello che sarebbe avvenuto durante la riunione, con il presidente della Sampdoria, non per nulla soprannominato er viperetta, Massimo Ferrero, che avrebbe chiesto le dimissioni di Scaroni e Marotta. Queste le parole del numero 1 della squadra ligure: “Facciamo finta di niente o qualcuno doveva presentare le dimissioni?”. Probabilmente pensava di avere un bel seguito e invece, sia il presidente del Napoli De Laurentiis, che Joe Baroni dirigente della Fiorentina, non hanno dato seguito a questa richiesta, ma hanno difeso i due accusati. Queste le parole del presidente della squadra partenopea: “Lo capisci o no che questi sono dirigenti che attaccano l’asino dove vuole il padrone?”. Di rimando anche il dirigente della squadra toscana ha esclamato: “L’argomento non è all’ordine del giorno“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Inter, due big a rischio: ritorna l’incubo plusvalenze entro giugno

LEGGI ANCHE >>> Dove sei Zhang? Dalla questione societaria a Conte, l’Inter ha bisogno di te

In ogni caso da martedì, in attesa che la querelle tra Sky e Dazn venga chiarita, dopo la denuncia della società di Rogoredo, partirà l’asta per i diritti tv che riguardano tre partite del campionato italiano: l’anticipo del sabato sera alle 20.45, la gara della domenica alle 12,30 e il posticipo del lunedì sera. Si parte da una base d’asta di 150 milioni di euro, Sky ne aveva offerti 87,5 ma erano stati rifiutati.