Il futuro di Radja Nainggolan è ancora tutto da decifrare. Il belga vorrebbe proseguire al Cagliari ma molto dipende dal finale di stagione dei sardi. Serve la salvezza

Al termine della stagione l’Inter dovrà, tra le altre cose, anche risolvere le questioni in sospeso legate ai calciatori in prestito. Tra questi c’è anche Radja Nainggolan, tornato temporaneamente a Cagliari dopo sei mesi passati da separato in casa alla corte di Conte nei quali è stato poco più che un figurante. Il belga ha quindi ritrovato continuità di impiego con la casacca dei sardi, con i quali già l’anno scorso era riuscito a rilanciarsi a buoni livelli in Serie A. Questa volta però la terza vita cagliaritana di Nainggolan non sta regalando grandi soddisfazioni. La truppa rossoblù è infatti impelagata nella lotta per non retrocedere, e l’ex interista ha messo insieme finora 15 presenze ed un solo gol.

Calciomercato Inter, futuro incerto per Nainggolan: tra Cagliari e rescissione

Numeri poveri sia quelli del Cagliari che quelli dello stesso Nainggolan, che vorrebbe però restare in Sardegna anche al termine dell’attuale stagione. Lo stesso club isolano vorrebbe prenderlo a titolo definitivo ma in caso di retrocessione non potrà farlo.

Nel caso peggiore non si esclude una risoluzione del contratto, con il belga che potrebbe finire nel mirino del Bologna del suo estimatore Walter Sabatini. In realtà non va esclusa nemmeno l’ipotesi che possa venir offerto proprio al club di Saputo come contropartita per il centrocampista svedese classe ’99 Mattias Svanberg, da un po’ nel mirino dei nerazzurri oltre che del Milan.