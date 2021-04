Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il rinnovo del contratto di un calciatore stimato dai nerazzurri e per il quale di recente Ausilio aveva effettuato un sondaggio

Per restare all’Inter, Conte chiede delle ‘garanzie’ in chiave calciomercato. Ovvero l’acquisto di almeno quattro nuovi calciatori, compreso quello di un difensore da poter utilizzare come alternativa a Skriniar ma anche a Stefan de Vrij considerato il quasi certo addio di Ranocchia. In pole ad oggi sembra esserci Maksimovic, in scadenza di contratto col Napoli. Lo scorso 2 aprile Interlive.it vi ha però svelato l’interesse dei nerazzurri per Bailly del Manchester United: il Ds Ausilio ha effettuato un sondaggio per conoscere le ‘condizioni’ del possibile affare. Vi avevamo allo stesso tempo specificato che l’operazione sarebbe stata molto complicata sia per gli eventuali costi sia perché l’ivoriano era intenzionato a proseguire la sua avventura in Inghilterra, con la maglia dei ‘Red Devils’. Il tutto è stato confermato dal rinnovo del contratto ufficializzato nella serata di ieri.

Calciomercato Inter, Bailly rinnova fino al 2024

✍️ A new deal for Eric Bailly!#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 26, 2021

In scadenza nel 2022, Bailly ha prolungato con lo United fino a giugno 2024. “Sono molto felice – le parole del 27enne al media ufficiale del club inglese – Amo questo club e amo giocare per il Manchester United. Sono felice qui e lo sono anche la mia famiglia, adesso il momento dell’infortunio è passato e sono in forma. Un nuovo contratto è come una nuova sfida ma anche un attestato di fiducia nei miei confronti da parte dell’allenatore e del club”.