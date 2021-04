Fresi: “Per sapere se Conte resterà, sarà fondamentale conoscere i piani della società”

Inter, l’ex calciatore Salvatore Fresi ha voluto dare il suo parere sulle possibilità di Conte di restare in nerazzurro anche nella prossima stagione, oltre a dare la sua opinione sulla lotta per un posto in Champions League

INTER FRESI INTERVISTA/ L’ex calciatore Salvatore Fresi, in nerazzurro dal 1995 al 1998 e poi nella stagione 1999-2000, è stato intervistato dal sito Passionedelcalcio.it. Gli hanno domandato, se Antonio Conte sarà l’allenatore della squadra milanese anche nella prossima stagione e lui ha detto: “Sarà fondamentale conoscere i piani della società. Siamo sinceri questa squadra non è adatta per la Champions, perciò Conte vuole delle garanzie a riguardo. Ci vogliono innesti importanti, purtroppo il campionato italiano è di un livello medio basso e i risultati negativi delle italiane in Europa lo dimostrano, quest’anno la Roma fa da eccezione”. Gli hanno chiesto un parere sulla lotta per un posto in Champions League e lui ha spiegato: “Spero che ci vada l’Atalanta, è la squadra che esprime il miglior calcio. Con poco budget e tanta organizzazione sta ottenendo grandi risultati. Ha un ottimo allenatore anche se non ha una rosa di 22 titolarissimi. Vedo bene il Napoli per questo finale e penso che la Juve e la Lazio si giochino l’ultimo posto disponibile con il Milan che può restare fuori”.

Gli hanno domandato, quali sono stati i momenti più belli della sua carriera e lui ha dichiarato: “Quando ho iniziato con la Salernitana, la squadra che ha creduto in me. E’ stato un trampolino importante per raggiungere i grandi palcoscenici. Poi la vittoria in Coppa Uefa con l’Inter e lo scudetto con la Juve in cui ho realizzato anche una rete”.