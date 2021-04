Inter: lo scudetto per i nerazzurri è ad un passo. Tutte le combinazioni possibili per vedere la ‘Beneamata’ di nuovo sul tetto d’Italia

Come spiegato da Antonio Conte dopo il match con il Verona, lo scudetto adesso è veramente ad un passo. Ad un passo, esatto, dato che la matematico non premia ancora i nerazzurri. Tuttavia, con 11 punti di vantaggio sull’Atalanta e 13 sul Milan, la ‘Beneamata’ è davanti in maniera a dir poco rassicurante e, ormai, bastano quattro punti per laurearsi matematicamente Campione d’Italia (una vittoria e un pareggio in cinque partite). Il ‘Biscione’ potrebbe farcela già questo fine settimana a seguito di alcune particolari combinazioni. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, vinci e ‘spera’: tutte le combinazioni possibili

Come detto, l’Inter è veramente ad un passo dallo scudetto e già questa settimana potrebbe arrivare. Ecco come: