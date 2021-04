Prende consistenza la candidatura di Nicolas Tagliafico per la corsia mancina dell’Inter. Il preferito di Conte rimane sempre Emerson Palmieri, Gosens nome alternativo

Lo scorso 16 aprile Interlive.it ha parlato prima di tutti della possibilità Tagliafico per la fascia mancina dell’Inter. Come noto Conte vuole uno specialista del ruolo, un alter ego di Hakimi considerato l’addio a zero di Ashley Young. Il preferito del tecnico, teniamo a ribadirlo, è sempre Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea. Piace tanto, forse quanto l’italo-brasiliano, anche Gosens dell’Atalanta che però costa almeno una trentina di milioni, circa il doppio dell’ex Roma che il salentino ha già allenato in quel di Londra.

Calciomercato Inter, offerta all’Ajax per Tagliafico

Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, l’interesse dell’Inter per Tagliafico è concreto. A quanto pare, infatti, il club di viale della Liberazione è pronto a offrire sui 20 milioni di euro (magari bonus inclusi) per il cartellino del 28enne argentino, che nel dicembre scorso ha rinnovato con l’Ajax fino a giugno 2023. Se confermata, parliamo di una proposta importante a cui la società olandese potrebbe rispondere in maniera positiva.