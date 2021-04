Inter: uno dei giocatori più importanti del Crotone, Messias, ha parlato del match in programma sabato contro i nerazzurri. I dettagli

Junior Messias, Uno dei giocatori più importanti del Crotone, ha parlato sul sito del club della sfida di Serie A contro l’Inter che andrà in scena sabato alle ore 18 spiegando che, per vari motivi, lui e i suoi compagni di squadra non partono sconfitti:

LEGGI ANCHE>>> Inter, Zhang a Milano | I temi sul tavolo sono due, i dettagli

“Facciamo gare importanti da inizio campionato, ma ormai ci troviamo in una situazione in cui è quasi impossibile salvarci. Gara proibitiva sabato? L’Inter ormai ha vinto il campionato, cercheremo di fare il possibile. All’andata non ci è andata bene, abbiamo fatto un buon primo tempo e poi ci siamo lasciati andare nella ripresa. Speriamo che Simy segni ancora, sta vivendo un momento buonissimo: abbiamo il nostro bomber“.